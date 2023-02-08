Патрульные в Екатеринбурге задержали иностранного закладчика

Патрульные поймали иностранного закладчика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали иностранного закладчика. У молодого человека при себе нашли крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Закладчика поймали в гаражном массиве Кировского района. Сотрудники ППСП нашли у парня телефон, в нем находились координаты. По ним удалось отыскать сверток с 70 готовым закладкам.

- Подозреваемым оказался гражданин одной из бывших советских республик 2004 года рождения, студент первого курса одного из уральских ВУЗов, - рассказали в ГУ МВД.

На молодого человека завели уголовное дело.

Ранее, 4 февраля, в Екатеринбурге патрульные поймали 37-летнего местного жителя, который перевозил наркотики. Он сбросил на землю пакетик с неизвестным веществом. Задержанного доставили в дежурную часть, как оказалось, безработный мужчина приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

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