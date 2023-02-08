В Полевском мужчина украл деньги с карты товарища во время алкогольного застолья

Вскоре его приятель уснул, а злоумышленник решил воспользоваться телефоном для получения средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском 50-летний местный житель лишился шести тысяч рублей после алкогольного застолья со своим товарищем. Пострадавший пришел в полицию и рассказал, что накануне заметил подозрительный перевод со своей банковской карты.

При этом уралец запомнил, что телефон и карта находились при нем, и никаких переводов он не осуществлял. Под подозрение быстро попал 41-летний знакомый мужчины.

- Им оказался ранее судимый за грабеж и незаконный оборот наркотиков нигде не работающий 41-летний житель Полевского. Он сознался в содеянном и при опросе пояснил, что знаком с потерпевшим, и в тот день пришел к нему на работу, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Вскоре его приятель уснул, а злоумышленник решил воспользоваться телефоном для получения средств. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».