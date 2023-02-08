Основными источниками выбросов в городе являются промышленные объекты, транспорт и частный сектор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил получил больше миллиарда рулей на реализацию проекта «Чистый воздух» в 2023 году. Планируется, что основной задачей станет снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Эти работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология».

Известно, что основными источниками выбросов в городе являются промышленные объекты, транспорт и частный сектор.

- В комплексный план включены мероприятия по снижению выбросов 16 промышленных предприятий Нижнего Тагила. За четыре года на осуществление природоохранной деятельности затрачено более трех миллиардов, - отметил заместитель министра ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Также Нижнему Тагилу регулярно оказывается финансовая помощь для улучшения транспортной инфраструктуры и качества окружающей среды.