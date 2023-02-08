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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 13:35

В Нижнем Тагиле возле жилого дома сгорела отечественная легковушка

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возле жилого дома по улице Балакинская вспыхнула отечественная легковушка. Пожарные получили сигнал в 14:29 по местному времени. На месте выяснилось, что огнем поврежден ВАЗ-2111.

- Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге утром 8 февраля из детского сада на Фрунзе, 43а, из-за задымления эвакуировались 17 детей и взрослый. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки. К месту вызова выезжали три единицы техники и 14 человек личного состава.