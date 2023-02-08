В Нижнем Тагиле возле жилого дома сгорела отечественная легковушка

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возле жилого дома по улице Балакинская вспыхнула отечественная легковушка. Пожарные получили сигнал в 14:29 по местному времени. На месте выяснилось, что огнем поврежден ВАЗ-2111.

- Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. В тушении были задействованы две единицы техники, семь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге утром 8 февраля из детского сада на Фрунзе, 43а, из-за задымления эвакуировались 17 детей и взрослый. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки. К месту вызова выезжали три единицы техники и 14 человек личного состава.