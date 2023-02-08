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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:06

За минувшие сутки уральцы отдали телефонным мошенникам больше 5,5 миллионов рублей

Жертвами злоумышленников стали диспетчер, водитель, двое менеджеров, пенсионеры
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки уральцы отдали телефонным мошенникам больше 5,5 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали диспетчер, водитель, двое менеджеров, пенсионеры.

Пострадавшим звонили на личные номера и рассказывали, что на них хотят оформить кредит, а для предотвращения операции необходимо взять зеркальный займ, а позже отправить деньги на «защищенные счета». Таким образом, копилка аферистов пополнилась на 4,5 миллиона рублей.

- Еще один случай мошенничества был зафиксирован в Железнодорожном районе, где лжеброкеры при помощи фиктивного сайта под видом инвестиций в проекты «Газпрома» похитили у екатеринбуржца около 400 тысяч, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также преступникам поверила и 93-летняя пенсионерка, она потеряла 500 тысяч по схеме «Дочь попала в ДТП». Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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