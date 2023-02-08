Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки уральцы отдали телефонным мошенникам больше 5,5 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали диспетчер, водитель, двое менеджеров, пенсионеры.

Пострадавшим звонили на личные номера и рассказывали, что на них хотят оформить кредит, а для предотвращения операции необходимо взять зеркальный займ, а позже отправить деньги на «защищенные счета». Таким образом, копилка аферистов пополнилась на 4,5 миллиона рублей.

- Еще один случай мошенничества был зафиксирован в Железнодорожном районе, где лжеброкеры при помощи фиктивного сайта под видом инвестиций в проекты «Газпрома» похитили у екатеринбуржца около 400 тысяч, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Также преступникам поверила и 93-летняя пенсионерка, она потеряла 500 тысяч по схеме «Дочь попала в ДТП». Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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