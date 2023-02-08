В Екатеринбурге поймали владельца Infiniti, на котором числилось 500 неоплаченных штрафов

Нарушителя вычислили с помощью интеллектуальной системы «Паутина». Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге автоинспекторы поймали владельца иномарки Infiniti QX70, на которой числилось больше 500 неоплаченных штрафов на общую сумму порядка 680 тысяч рублей. Нарушителя вычислили с помощью интеллектуальной системы «Паутина».

- Автомобиль принадлежал юридическому лицу. Данная фирма числилась должником перед УФССП за неуплату административных штрафов (за нарушение ПДД). Общая сумма задолженности составила 680 тысяч рублей, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, инспекторы ГИБДД оставили водителя BMW, который с апреля прошлого года ездил на машине, которая не поставлена на учет, за это время у него накопилось 35 штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошел транспортный коллапс. Утром 8 февраля трамвайное движение в сторону центра города оказалось намертво парализовано.

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