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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:07

В Нижнем Тагиле руководитель фирмы полгода не платил своим сотрудникам зарплату

Задолженность составила свыше четырех миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 58-летнего руководителя компании подозревают в невыплате зарплаты своим работникам. Во время разбирательства выяснилось, что без денег остались несколько десятков сотрудников фирмы.

- В период с июня по декабрь 2022 года он не выплачивал заработную плату нескольким десяткам своих работников. В общей сложности, задолженность по зарплате составила свыше четырех миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

В настоящее время следователем СКР продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

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