В Нижнем Тагиле руководитель фирмы полгода не платил своим сотрудникам зарплату

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 58-летнего руководителя компании подозревают в невыплате зарплаты своим работникам. Во время разбирательства выяснилось, что без денег остались несколько десятков сотрудников фирмы.

- В период с июня по декабрь 2022 года он не выплачивал заработную плату нескольким десяткам своих работников. В общей сложности, задолженность по зарплате составила свыше четырех миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

В настоящее время следователем СКР продолжается проведение необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

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