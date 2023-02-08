Девочка погибла 23 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

16-летняя Катя (имя изменено – прим.ред), погибшая в Екатеринбурге 23 января, оставила предсмертную записку. Тело школьницы обнаружили на улице Крауля.

- Посещала кучу кружков, мечтала стать переводчиком. В прошлом году была призером школьной олимпиады по литературе. Умная и воспитанная девочка, и мама у нее очень милая женщина, - рассказывали «КП-Екатеринбург» на правах анонимности знакомые погибшей.

В предсмертной записке школьница попросила прощения у родителей.

- В семье никто не понимает, что пошло не так. Ссор не было, дочка вела себя как обычно. Скорая забрала ее, но до больницы довезти не смогли – умерла. Написала в письме: «Простите меня, всех люблю. Иначе поступить не могу», - рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые семьи. Ранее в Следственном комитете воздерживались от комментариев.

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