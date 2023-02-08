Компания «Аэрофлот» планирует запустить рейсы из Екатеринбурга на Гоа

При этом современный терминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» с октября планирует запустить рейсы из Екатеринбурга на Гоа, примечательно, что лайнеры будут приземляться в аэропорту «Нью Гоа Манохар», который открылся в начале этого года.

При этом современный терминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год.

- Рейсы в курортный штат запланированы три раза в неделю. Самолеты, следующие по маршруту Екатеринбург - Гоа, будут летать по вторникам, пятницам и субботам. Вернуться в уральскую столицу можно будет по средам, субботам и воскресеньям, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга планируют запустить рейс на Шри-Ланку. Об этом сообщил на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.