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НовостиОбщество8 февраля 2023 11:47

Компания «Аэрофлот» планирует запустить рейсы из Екатеринбурга на Гоа

Лайнеры будут приземляться в новом аэропорту «Нью Гоа Манохар»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом современный терминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год

При этом современный терминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» с октября планирует запустить рейсы из Екатеринбурга на Гоа, примечательно, что лайнеры будут приземляться в аэропорту «Нью Гоа Манохар», который открылся в начале этого года.

При этом современный терминал способен принимать до 12 миллионов туристов в год.

- Рейсы в курортный штат запланированы три раза в неделю. Самолеты, следующие по маршруту Екатеринбург - Гоа, будут летать по вторникам, пятницам и субботам. Вернуться в уральскую столицу можно будет по средам, субботам и воскресеньям, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Ранее стало известно, что из Екатеринбурга планируют запустить рейс на Шри-Ланку. Об этом сообщил на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.