Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», курьера поместили под стражу. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские поймали 30-летнего курьера мошенников, который хотел обмануть пенсионерку по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Примечательно, что ранее пожилая женщина уже попадалась на похожую уловку и потеряла около двух миллионов рублей.

Неизвестные пытались выдать себя за родственницу женщины и требовали деньги за «освобождение» от уголовной ответственности. К счастью, рядом с ней находилась дочь, которая и сообщила о случившемся в полицию.

- Долго объяснять ситуацию не пришлось. Полицейские оперативно прибыли на адрес и далее ситуация развивалась под их контролем. В результате курьер, который должен был перечислить похищенные средства на счета организаторов мошенничества, был задержан при получении денег, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», курьера поместили под стражу. Если вы знаете, кто мог пострадать от этого молодого человека, обратитесь в органы внутренних дел. Телефоны для связи (343)294-14-94 или 102 (02).