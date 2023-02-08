В Екатеринбурге депутаты Гордумы помогли учебному центру

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и Дмитрий Николаев передали в учебно-развивающий центр в Кировском районе специализированную мебель. Специальный медицинский стул с поддержкой будет использоваться во время занятий с детьми - инвалидами.

- В центре работают с детьми с детским церебральным параличом. Но была сложность, так как ребята не могут сидеть на обычном стуле, - рассказал руководитель медфракции Алексей Вихарев. - Чтобы это не стало преградой для развития речи таких пациентов, мы купили специальный стул с поддержкой.

На стуле есть колеса, чтобы можно было перевозить детей. Кроме того, на нем можно задавать нужный наклон спины и высоту подножек. К стулу приставляется столик, уровень высоты которого также можно поменять.

Сотрудники центра в свою очередь передали Алексею Вихареву посылку для мобилизованных с теплыми носками и сладостями. Она будет отправлена в зону проведения СВО вместе с другими вещами, принесенными жителями Екатеринбурга в пункт приема помощи.

Это не первое взаимодействие учебно-развивающего центра и депутатов медицинской фракции. В прошлом году в этом центре здесь проводили диспансеризацию для жителей микрорайона Пионерский.

- В прошлом году в этом центре мы проводили диспансеризацию. Первичное обследование смогли пройти жители ближайших домов микрорайона Пионерский. Поэтому, когда руководители центра обратились к нам с просьбой в приобретении стула, мы, конечно, откликнулись. Надеюсь, сейчас реабилитация детей будет проходить ещё более эффективно, - отметил депутат Гордумы Дмитрий Николаев.

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