Свердловские коммунисты обратились в ФАС из-за роста тарифов на свет

Суммы в квитанциях неприятно удивили уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни жителей Екатеринбурга и Свердловской области обратились в региональное отделение КПРФ после получения квитанций за электроэнергию по итогам января 2023 года. Уральцы жалуются на большие цифры в квитанциях, и отсутствием возможности как-либо повлиять на ситуацию. Ведь в управляющих компаниях Екатеринбурга прямо заявляют: «выставят счет – ваша обязанность заплатить и забыть».

После получения жалоб лидер свердловских коммунистов, депутат Заксобрания области Александр Ивачев направил запросы в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в ситуации с повышение тарифов на свет.

Напомним, что в январе 2023 года в Свердловской области всех потребителей перевели на одноставочный тариф. Это сильно ударило по кошельку жителей частных домов с электрическими котлами.

Чтобы вернуться к тарифу «день-ночь», нужно обратиться в энергосбытовую компанию для перепрограммирования счетчиков.

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