Лук подорожал из-за того, что Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия ввели запрет на экспорт овощей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подорожал лук. Как следует из данных Свердловскстата, в декабре 2022 года его средняя потребительская цена составляла чуть больше 32 рублей, а в январе 2023 года превысила 45 рублей.

В ФГБУ «Центр Агроаналитики», подведомственном учреждении Минсельхоза России сообщали, что лук подорожал потому, что Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия ввели запрет на экспорт овощей до конца апреля, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

- На долю четырех стран, запретивших экспорт, приходилась довольно существенная доля российского импорта лука. Остальной объем покрывали Египет, Турция и Китай. Однако на первый квартал традиционно приходится не более 10-15% годового объема ввоза лука в Российскую Федерацию. Основной объем - более 60% - импортируется во втором квартале, - рассказал начальник отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Даниил Козлов.

Также он отметил, что с учетом наличия альтернативных стран-поставщиков и небольшого объема поставок лука из-за рубежа в первом квартале дефицита этого овоща на российском рынке в связи с запретами не ожидается.

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