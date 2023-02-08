На Ямале молодым семьям раздают жилищные сертификаты

На Ямале молодые семьи получают сертификаты на жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году молодые семьи Ямало-Ненецкого автономного округа получат 470 жилищных сертификатов по региональной программе. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Также власти региона окажут помощь 70 семьям, которые выбыли из этой программы из-за достижения предельного возраста для участия в ней. Для них на Ямале введена программа «36+».

На этой неделе сертификаты получили семьи, проживающие в Приуральском и Пуровском районах. Сертификат действует 120 дней, за которые семьи должны выбрать жилье и оформить документы.

В 2022 году на Ямале молодым семьям раздали 1 350 жилищных сертификатов.