Свердловские власти обсуждали запуск рейсов во время командировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга планируют запустить рейс на Шри-Ланку. Об этом сообщил на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

- Недавно мы вернулись со Шри-Ланки, где проводили переговоры и они очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку, - рассказал Вячеслав Ярин. - Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет.

Напомним, ранее мы писали, что из Екатеринбурга планируется запустить рейсы в Ярославль. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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