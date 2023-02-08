На Урале живодеры издевались над собакой, пока ее хозяин был в больнице

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В Алапаевске, 6 февраля, зоозащитник Валерий Смирнов спас собаку по кличке Белка, которую попытались повесить живодеры. Пострадавшую нашли во дворе дома на улице Майоровской. В это время владелец животного был в больнице.

- Хозяин собаки старенький, ему около 70 лет. Он наступил на гвозди, получил раны. Скорее всего у пенсионера началась гангрена. Его забрали неделю назад в больницу на ампутацию ног. Ко мне обратился его сосед, который сказал, что давно не видел собаку Белку, живущую на участке, - рассказал «КП-Екатеринбург» зоозащитник Валерий Смирнов.

Когда волонтер подъехал к дому мужчины, находящегося в больнице, он был шокирован произошедшим. Собака висела на тонкой веревке и держалась лапами за перила на лестничной площадке.

- Я думал, что было уже поздно, она мертва. Белка не лаяла, не шевелилась. Сдернул веревку, а саму собаку уложил на крыльцо. Пошел искать нож, чтобы разрезать силки. Вернулся к ней, стал ее перекладывать и заметил, что у нее также были выколоты глаза. Из них бежала кровь, - продолжает Валерий Смирнов.

Собаку волонтер временно забрал себе, он возьмет на себя расходы по лечению животного. Завтра, 9 февраля, он поедет в ветклинику Екатеринбурга, чтобы передать собаку Белку в руки специалистов. Мужчина вызывал на место происшествия полицейских. «КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-группу МО МВД «Алапаевский».