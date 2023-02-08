Спасенной в Каменске-Уральском собаке снова угрожает опасность

Жизни Алисы угрожает опасность. Фото: паблик Huskyekb в ВК

Осенью 2022 года в Каменске-Уральском волонтеры нашли собаку, шея которой была замотана тросом. Собаку, которую назвали Алисой, тогда сумели спасти, после чего ее взяла к себе девушка по имени Анна. Об этом пишет портал KU66.RU.

Теперь животному снова угрожает опасность – собаку доставили в ветеринарную клинику на прием, ей потребовался повторный прием, который не состоялся, после чего состояние здоровья пса ухудшилось.

У Алисы остался рубец на шее, который мешает оттоку лимфы и крови от головы. Из-за этого у животного нарушены глотательная и дыхательная функции. Из-за того, что время было упущено, шансом спасти бедное животное с каждым днем все меньше.