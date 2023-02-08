Свердловские власти получат право повышать взносы на капремонт каждый год

Взносы на капремонт будут расти ежегодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области намерены отменить мораторий на оплату взносов за капитальный ремонт для жителей новостроек. Новые правила могут быть введены с 1 марта 2023 года. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В законопроекте, который в феврале рассмотрят депутаты Законодательного собрания Свердловской области, есть несколько нововведений. В документе предлагается сократить время, которые дается жителям для выбора места сбора взносов. Также власти региона могут получить возможность повышать размер взносов за капитальный ремонт ежегодно. То есть тарифы будут устанавливать не на три года, а на год.

Также, в случае принятия новых правил, жители новостроек будут платить за капремонт не через три года после въезда в квартиру, а через шесть месяцев. То есть срок сократится в шесть раз.

Причина предлагаемых нововведений обозначена, как «сложившаяся экономическая ситуация.

Напомним, что взносы на капремонт в Свердловской области выросли сразу на 40%. Это связанно с подорожанием строительных материалов.