На Урале суд взыскал с охотников больше 400 тысяч за подобранные туши косуль и лося

Административные штрафы были взысканы со счетов охотников принудительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в ноябре 2019 года охотоведы и сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подобрали и увезли домой разделанные туши косуль и лося в охотничьих угодьях «Харловское» и «Байкаловское». Разрешения на добычу животных у мужчин не было.

Спустя год Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира привлек охотников к административной ответственности по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ «Нарушения правил охоты» и потребовал от мужчин возместить ущерб. Спустя еще год ведомство обратилось в Ирбитский суд с иском о возмещении ущерба.

- Ответчики с иском не согласились. По их версии, животных они не забивали, а нашли остатки туш диких животных в охотничьих угодьях, и чтобы они не пропали, решили забрать их с собой на корм собакам. О причине смерти копытных им не известно, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге административные штрафы были взысканы со счетов охотников принудительно. Всего с мужчины взыскали 466 598 рублей в доход бюджета Байкаловского муниципального района.

Охотники пытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но там решили, что нахождение в охотничьих угодьях с тушами без соответствующего разрешения приравнивается к охоте, и оставили решение суда первой инстанции без изменений. Доводы мужчин о том, что они транспортировали лишь кости с небольшим количеством мяса, были опровергнуты показаниями свидетелей.

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