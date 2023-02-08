В Екатеринбурге массово болеют водители трамваев

В администрации города объяснили, почему трамваи стали ходить реже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга жалуются на долгое ожидание трамваев. По словам горожан, уехать с остановки зачастую не получается около 45 минут. В администрации города объяснили, почему трамваи стали ходить реже.

- Временное уменьшение количества подвижного состава на ряде маршрутов связано с ростом заболеваемости среди водителей. Оперативно заменить всех заболевших не получается в связи с дефицитом кадров, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что горожане также жалуются на долгое ожидание некоторых автобусов. Редко, по их словам, ходят 28, 36, 58, 042, 081 маршруты.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле из-за болезни сотрудников снизили количество трамваев. Об этом сообщали в МУП «Тагильский трамвай». С маршрутов, которые ходят чаще других, снимали по 1-2 вагона. Это зависело от количества водителей и кондукторов, находящихся на больничном, в конкретный день.

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