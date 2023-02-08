Уралец жестоко расправился с владелицей магазина во время ограбления

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Тугулыма 1987 года рождения жестоко расправился с владелицей магазина во время ограбления. Он нанес женщине не менее 34 ударов ножом. Все произошло 12 сентября 2022 года в Молодежная в селе Ошкуково Тугулымского района.

- Смерть женщины наступила непосредственно на месте преступления от проникающих в плевральную и брюшную полость колото-резаных ранений грудной клетки, живота с повреждением и без повреждения внутренних органов, осложнившихся развитием острой кровопотери, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, сначала грабитель, угрожая, потребовал у владелицы магазина деньги. Она отдала ему выручку торговой точки в размере 20 тысяч рублей и банковскую карту на свое имя. В этот момент женщина по голосу поняла, кто ворвался в ее магазин. Мужчина, поняв это, накинулся на нее с ножом.

Мужчина был задержан через несколько дней 16 сентября 2022 года. Его обвиняют по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Вину он признал частично. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.

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