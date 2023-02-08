На трассе Пермь-Екатеринбург отремонтируют восемь путепроводов и шесть мостов

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

На трассе Пермь - Екатеринбург в Свердловской области начинается капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Трассу планируют расширить до четырех полос и увеличить грузоподъемность сооружений.

- Работы пройдут на отрезке длиной более 100 километров (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска), - сообщили в управлении автодорог. - Капитальный ремонт выполнят на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

Также там отметили, что на мостах через Бисерть и Пут уже начинается строительство опор, на мостах через Ут и Тюш строят временные объезды с временными мостами.

В следующем месяце начнется разбор конструкций искусственных сооружений. На время капитального ремонта на участках трасс введут реверсивное движение.

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