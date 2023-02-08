В Нижнем Тагиле планируют возвести крытый каток за 650 млн

Крытый каток с искусственным льдом планируют построить на улице Красноармейской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2023 году планируют возвести крытый каток за 650 миллионов. Сейчас мэрия ищет инвестора для соглашения концессионного соглашения. Информация об этом содержится в постановлении, подписанном главой города Владиславом Пинаевым и опубликованном на сайте администрации города.

Согласно документу, крытый каток с искусственным льдом планируют построить на улице Красноармейской. Он будет рассчитан на 50 человек. Информация о наличии проектно-сметной документации пока отсутствует.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле построят детскую многопрофильную больницу с вертолетной площадкой. Многоэтажная больница появится на первой линии Уральского проспекта на Гальянке. Это будет здание с оригинальными архитектурными решениями и современным оборудованием.

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