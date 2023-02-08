После вмешательства сотрудников надзорного ведомства работы были завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения при выполнении работ по капремонту домов в Чкаловском районе. Три подрядчика не выполнили работу в срок, указанный в договорах подряда.

- На большинстве объектов подрядчиками около 35 % работ выполнены за пределами срока, установленного договорами, - рассказали в прокуратуре. - Подрядными организациями нарушены права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания в многоквартирных домах, право на своевременную и бесперебойную подачу тепловой энергии.

Так, подрядчик «СМУ - 7» не закончил до 1 августа ремонт систем теплоснабжения в ряде жилых домов по улицам Симферопольская, Селькоровская и Титова. Еще две организации - «Реал-строй» и «СК «Меридиан» нарушили сроки проведения капремонта систем электро- и теплоснабжения, а также фасада в многоквартирных домах по ул. Грибоедова, Профсоюзная, Кварцевая и Благодатская.

Руководителям этих подрядных организаций прокуратура внесла представления с требованием об устранении нарушений. После вмешательства сотрудников надзорного ведомства работы были завершены.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».