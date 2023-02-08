Актеры «Коляда-театра» покажут спектакль в Летнем парке Уралмаш

В парке пройдут традиционные масленичные забавы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Летнем парке Уралмаш 26 февраля с 11:00 до 16:00 пройдет «Уралмасленица». Во время праздника в центральной части установят сцену, на которой пройдут концерты ансамбля Иван-да-Марья и арт-фолк группы Лави Нова, а также спектакль «Коляда-театра» и перфоманс-шоу ходулистов «Гулливер».

- Праздник в Летнем парке Уралмаш организует команда парка Маяковского, которая уже в этом году приступит к поэтапному благоуйстройству парка. Это будет первое мероприятие на новой площадке - теплое и семейное, - рассказали в пресс-службе парка Маяковского.

В парке установят фотозоны, декорации и организую ярмарку изделий ручной работы. Гостей парка будут встречать скоморохи с веселыми играми и уличные музыканты с частушками.

Также организаторы обещают, что в парке пройдут традиционные масленичные забавы: метание снежков в мишень, прыжки в мешках, перетягивание каната и другие. Всех участников ждут призы. В конце праздника в парке сожгут чучело Масленицы.

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