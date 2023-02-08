В свердловском общежитии студентов испугали парни, находившиеся в неадекватном состоянии

Инцидент произошел в общежитие Нижнего Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле в общежитии студентов испугали парни, находившиеся в неадекватном состоянии. Молодые люди лежали на полу в собственных испражнениях и кричали. Все это произошло в минувшие выходные. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Инцидент произошел в общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Черепановых. По мнению свидетелей, парни находились в сильном наркотическом опьянении.
- Двое неадекватных молодых парней валялись и извивались в диких кульбитах на полу в собственной рвоте и испражнениях при этом издавая непонятные нечленораздельные звуки. По всей видимости, молодые люди совершенно не контролировали себя и не понимали, что с ними происходит, - рассказал очевидец.
Накануне в Екатеринбурге иностранные студенты устроили драку в общежитии. Очевидцы рассказали, что молодые люди подрались из-за того, что не поняли друг друга.
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