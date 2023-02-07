Потушить пожар удалось за несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде загорелся многоквартирный дом. Сообщение о возгорании поступило в МЧС вечером 1 февраля. Жители дома на улице Горького успели эвакуироваться еще до приезда спасателей. Всего здание покинули 12 человек, из них двое детей.

- На площади одного квадратного метра повреждены: стена, чердачное перекрытие в подъезде на втором этаже двухэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тушить возгорание приехали две пожарные машины и восемь спасателей. Им удалось локализовать огонь и за несколько минут потушить пожар. Все работы были завершены в 19:05 после проливки и разбора сгоревших конструкций.

Накануне в Екатеринбурге загорелся торговый центр «Современник». Тушить возгорание прибыли 49 спасателей. Причиной вспыхнувшего огня стало короткое замыкание в подвале здания. Посетители ТЦ успели покинуть его до прибытия пожарных.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».