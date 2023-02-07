В Екатеринбурге пьяный мужчина зарезал собутыльницу

Мужчину приговорили к семи годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель напал на своих знакомых с ножом. Мужчина выпивал вместе с двумя женщинами. Однако между ними произошла ссора. Свердловчанин в порыве злости зарезал ножом одну из собутыльниц. Об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Трое свердловчан выпивали в коридоре и кухне дома по переулку Осоавиахима. Между ними произошла ссора, мужчина стал вести себя агрессивно и начал нападать на двух женщин. Он несколько раз ударил одну из них руками, ногами и ножом.

- Своими умышленными действиями подсудимый причинил потерпевшей сочетанную механическую травму головы, шеи, таза, верхних и нижних конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Тогда мужчина поспешил покинуть дом. Он уехал с места преступления на машине. Так его задержали автоинспекторы. Нападающий оказался безработным рецидивистом. Свою вину он признал.

На мужчину возбудили уголовное дело за убийство. Его признали виновным в особо тяжком преступлении. Суд назначил ему наказание в виде семь лет колонии строгого режима.

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