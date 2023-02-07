В Екатеринбурге в общежитии УрФУ иностранные студенты устроили драку

Фото: telegram-канал «СВЕТ»

В Екатеринбурге вечером 7 февраля в общежитии УрФУ на Фонвизина,4 произошла драка. Ее устроили иностранные студенты. Об этом пишет telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

- Началась драка между двумя студентами, но всего пострадавших трое, один случайно получил. Одного ударили сковородкой, второго по лицу тарелкой, сломали нос, - сообщает очевидец драки.

Также стало известно, что один из участников конфликта был впившим. Причина драки неизвестна. Со слов свидетелей, студенты не поняли друг друга из-за чего и подрались.

- Информация зарегистрирована в отделе полиции № 1. На данный момент сообщений и заявлений по данному факту в органы внутренних дел не поступало. На место направлен наряд полиции для выяснений всех обстоятельств произошедшего. Проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу.

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