В Екатеринбурге в ТЦ «Апельсин» женщина напала на охранника с ножом

Воровка напала с ножом на охранника магазина Фото: Аца КОШТЭ

В Екатеринбурге в торговом центре «Апельсин» женщина напала на охранника одного из магазинов. Инцидент произошел еще 6 февраля. Нападавшая хотела украсть одежду. Об этом сообщает портал Е1.

Сотрудник магазина заметил, что женщина пытается вынести вещи не оплатив их. В ответ на замечание охранника воровка стала размахивать ножом. Так она ранила руку мужчине.

Как сообщает очевидец, женщина хотела украсть 15 товаров. Она даже намеривалась вскрыть себе горло, ее удерживала охрана. Тогда вызвали полицию.

- Сообщение о хищении зарегистрировано в отделе полиции номер три Кировского района. На место выезжали сотрудники полиции. Службой участковых уполномоченных проводится проверка по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу.