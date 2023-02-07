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НовостиОбщество7 февраля 2023 17:40

На Урале за прошлый год больше 70 человек пытались дать взятку инспекторам ГИБДД

В основном водители предлагали деньги, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Примечательно, что размер взяток варьировался от 500 до 100 тысяч рублей

Примечательно, что размер взяток варьировался от 500 до 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувший год больше 70 человек были привлечены к ответственности за дачу взяток сотрудникам ГИБДД. В основном водители предлагали инспекторам деньги, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД.

Примечательно, что размер взяток варьировался от 500 до 100 тысяч рублей. Больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге – 37.

- По материалам проверок следственными органами возбуждено 50 уголовных дел, вынесено девять постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В основном виновникам назначали штрафы в размере от пяти до 1,2 миллиона рублей.

- В отношении нескольких граждан приняты решения в виде лишения свободы условно, ограничения свободы, исправительных работ, - добавили в ведомстве.