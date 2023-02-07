На Урале за прошлый год больше 70 человек пытались дать взятку инспекторам ГИБДД

Примечательно, что размер взяток варьировался от 500 до 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувший год больше 70 человек были привлечены к ответственности за дачу взяток сотрудникам ГИБДД. В основном водители предлагали инспекторам деньги, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД.

Примечательно, что размер взяток варьировался от 500 до 100 тысяч рублей. Больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге – 37.

- По материалам проверок следственными органами возбуждено 50 уголовных дел, вынесено девять постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

В основном виновникам назначали штрафы в размере от пяти до 1,2 миллиона рублей.

- В отношении нескольких граждан приняты решения в виде лишения свободы условно, ограничения свободы, исправительных работ, - добавили в ведомстве.