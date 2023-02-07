Юные химики из Екатеринбурга заняли второе место на межрегиональном турнире

Команда «Трикошки» состояла из шести учеников гимназии №9. Фото: администрация Екатеринбурга

Юные химики из Екатеринбурга стали одними из лучших в России. Школьники заняли втрое место на IX межрегиональном химическом турнире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Для прохождения конкурса уральцы прибыли в Москву. Мероприятие проходило в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. В турнире приняли участие школьники из профильных физико-химического и медико-биологического классов гимназии № 9. Команда «Трикошки» состояла из шести учеников.

- Жюри оценило командную и индивидуальную работу ребят, а также высокий уровень подготовки преподавателей учреждения – Сергея Москвина, Натальи Крыловой, а также выпускника гимназии 2021 года Александра Трофимова, - пояснили в администрации Екатеринбурга.

Еще в декабре 2022 года школьники из Екатеринбурга стали лучшими химиками в регионе. Тогда они вошли в финальный этап турнира. Всего в состязании приняло участие 23 команды из девяти городов региона.

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