В Екатеринбурге мошенники выманили 1,4 миллиона рублей у 43-летней женщины

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мошенники выманили 1,4 миллиона рублей у 43-летней местной жительницы. Пострадавшая пришла в полицию 30 января и рассказала, что злоумышленники действовали с 24 октября по 25 ноября прошлого года.

Как оказалось, женщина наткнулась на сайт по продаже криптовалюты и решила подзаработать на этом. Ей выслали подробную инструкцию действий и рассказали, как правильно инвестировать.

- При этом женщину заверили, что ей необходимо просто дождаться, когда по ее операциям поступят соответствующие дивиденды. Также, по словам звонивших, вырученные таким образом денежные средства можно по желанию монетизировать, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Женщина отдала все личные сбережения и оформила на себя кредит. После того, как женщина не смогла вывести свои деньги из-за заблокированного счета, она поняла, что ее обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».