В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Современник»

Пожар произошел из-за короткого замыкания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел пожар в ТЦ «Современник» на Втузгородке. Из подвала здания на Блюхера, 32 шел густой дым. Люди стали покидать торговый центр еще до прибытия пожарных.

- До прибытия огнеборцев из здания ТЦ эвакуировались 10 человек. Для разведки на месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что в подвальном помещении произошло короткое замыкание с последующим горением, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место для тушения огня прибыли 14 пожарных машин и 49 спасателей. На данный момент им удалось локализовать огонь, который охватил десять квадратных метров здания.

Ранее, ночью 7 февраля, в Екатеринбурге произошел пожар в сауне, расположенной в подвале. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещения самостоятельно эвакуировались 20 человек.

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