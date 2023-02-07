Теперь в активе подопечных Николая Заварухина 75 набранных очков в 59 матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил подмосковный «Витязь». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 3:0.

В составе «шоферов» отличись нападающий Сергей Широков, забросивший первый гол, уже третьей минуте встречи. Форвард Кертис Волк удвоил преимущество уральцев уже через два минуты.

Примечательно, что третий гол екатеринбуржцев пришлось ждать почти час: во втором периоде ни одна команда не отличилась голевыми действиями. Окончательный счет встречи установил Стефан Да Коста, забивший за четыре минуты до финальной сирены.

Теперь в активе подопечных Николая Заварухина 75 набранных очков в 59 матчах, хоккеисты продолжают бороться за лидерство в восточной конференции, занимая промежуточное третье место.