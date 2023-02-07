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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:27

В Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь композитора Иоганна Баха

Он пройдет с 1 по 21 марта
Дарья ЧИПУРИНА
Музыкальный фестиваль начнется в марте

Музыкальный фестиваль начнется в марте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет фестиваль, посвященный творчеству композитора Иоганна Баха. Он пройдет на Урале уже в седьмой раз и будет длиться с 1 по 21 марта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Bach-fest — крупнейший в России ежегодный фестиваль баховской музыки, который проводится в Екатеринбурге с 2011 года. Место встречи с всемирно известными интерпретаторами музыки Иоганна Себастьяна Баха и исполнителями, увлеченными искусством барокко, - рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль станет одним из первых мероприятий общегородской программы, посвященной юбилею Екатеринбурга. В этом году темой Bach-fest станет «1723. Музыка с историей». Именно в этом году произошло одно из важнейших событий в жизни композитора. Он переехал в Лейпциг, где наконец прославился. Эти даты совпали с юбилеем столицы Среднего Урала.

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