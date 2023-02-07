Фото: пресс-служба администрации полевского ГО

Во время спецоперации на Украине погиб 20-летний студент из Полевского Григорий Терентьев. Молодой человек служил в звании ефрейтора, при этом он ушел с третьего курса исторического факультета УрФУ, чтобы стать добровольцем.

Парень не был в армии, однако заключил контракт в октябре прошлого года и стал старшим наводчиком наводчика расчета орудия гаубичного дивизиона

- 24 января ефрейтор Григорий Терентьев в составе расчета орудия в должности номера расчета, возле населенного пункта Марьинка попал под артиллерийский обстрел, был тяжело ранен, эвакуирован, от полученных ран умер в госпитале, - рассказали в пресс-службе администрации полевского ГО.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, командованием воинской части представлен к высокой государственной награде. Прощание с ним состоится 8 февраля.