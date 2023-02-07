Клава Кока станет ведущей кондитерского шоу на телеканале «Суббота!»

Ведущими нового шоу стали Клава Кока и Нина Тарасова. Фото: телеканал «Суббота!»

Уральская певица Клава Кока станет ведущей нового кондитерского шоу на телеканале «Суббота!». Реалити будет называться «Здравствуй, сладкий». И первый его выпуск покажут уже 18 февраля.

Шоу звезда будет вести с бывшей соведущей программы «Кондитер» Ниной Тарасовой. В реалити певица и кондитер будут пробовать сладкие кулинарные шедевры со всей страны. Участники будут соревноваться за заказ от звездного гостя.

Клава Кока рассказала, что, не смотря на стройную фигуру она сама очень любит десерты. Именно поэтому она решила принять участие в таком реалити.

- Обожаю десерты! Я пробовала безумное количество десертов по всему миру, но мой любимый — меренговый фисташковый рулет с малиной и мамины блины. Я тоже умею их готовить, но у мамы все равно вкуснее, - поделилась певица.

Соведущая Клавы Коки отметила, что волновалась, что не сработается со звездой. Однако девушки быстро нашли общий язык.

- Я все равно волновалась первое время, потому что не знала, сработаемся ли мы с Клавой. Хотелось, чтобы химия сработала, но после пяти минут общения с ней я поняла, что все будет здорово. Мы с ней похожи не только внешне, но и судьбами. Мне кажется, у нас получилось супершоу, - рассказала Нина Тарасова.

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