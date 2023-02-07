В Сухом Логу росгвардеец помог женщине, машина которой вылетела в кювет и застряла в снегу

Силовик тут же стал подавать сигналы мимо проезжающим машинам. Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Сухом Логу лейтенант Владимир Сыроежкин помог женщине, машина которой вылетела в кювет и застряла в снегу. Инцидент произошел на объездной дороге в районе газозаправочной станции. Иномарку Lifan занесло на трассе.

- Выбравшись из кабины иномарки, женщина увидела, как у обочины остановилась другая легковушка, и в ее сторону быстро двигался сотрудник местного отдела вневедомственной охраны, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

Силовик тут же стал подавать сигналы мимо проезжающим машинам, а сам попытался эвакуировать легковушку и вызвал медиков.

- В итоге пострадавшей оказали доврачебную помощь. После того как «Лифан» вытащили из сугроба, присутствующие на месте ЧП помогли его отбуксировать на стоянку по адресу проживания владелицы автомобиля, - добавили в ведомстве.