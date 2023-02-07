Свердловские бизнесмены получат дополнительную поддержку при выходе на маркетплейс

Такая акция должна мотивировать свердловских продавцов выходить в интернет Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свердловские бизнесмены получат дополнительную поддержку от администрации при выходе на маркетплейс. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальное предпринимательской инициативы» предприниматели смогут пройти консультации от экспертов Ozon.

- В рамках нашей совместной акции с Ozon предприниматели получат бонусные баллы на продвижение, эквивалентные примерно 70 тысячам показов объявления, а персональный менеджер поможет предпринимателю дойти до первых стабильных продаж, – сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для получения услуги нужно обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Она проходит для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые раньше не выходили на платформу.

Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что такая программа может стать большим стимулом для расширения рынка и продаж. Ранее фонд уже помогал бизнесменам. Только за 2022 год помощь получили 275 субъектов малого и среднего бизнеса.

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