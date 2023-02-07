В Свердловской области выявили партию опасного растительного масла

Теперь собственнику масла предстоит решить, что делать с некондиционной партией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Россельхознадзора выявили партию опасного растительного масла. По данным ведомства, в трех образцах жирнокислотный состав не соответствует значениям, установленным ГОСТ.

- Это значит, что либо в масле присутствуют какие-то примеси, либо при его производстве были нарушены технологические процессы. В любом случае результат не соответствует стандартам качества и безопасности, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Референтный центр передал результаты исследования крупному региональному сельскохозяйственному предприятию. Теперь собственнику масла предстоит решить, что делать с некондиционной партией.

Ранее стало известно, что в екатеринбургский аэропорт Кольцово из Таджикистана прибыл опасный мед, который изготовили в домашних условиях. Его в багаже пытался провезти пассажир. Продукт задержали сотрудники свердловского Россельхознадзора и таможенники.

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