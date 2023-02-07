В Екатеринбурге пенсионер несколько раз обокрал локомотивное депо

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 67-летнего рецидивиста, обокравшего локомотивное депо, примечательно, что он приходил туда несколько раз и умудрялся оставаться незамеченным. Первый раз он наведался на станцию 26 декабря. Тогда его добычей стала дорогая кожаная сумка с документами, портмоне и наличные. Ущерб составил почти 29 тысяч рублей.

- Так, в тот же день он успел похитить еще мобильный телефон у другого работника станции Екатеринбург-Сортировочный, причинив ущерб на сумму 5 819 рублей, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Через три дня злоумышленник вновь пришел в депо и в служебном помещении вытащил кошелек с семью тысячами рублей.

- Злоумышленник решил не останавливаться на достигнутом и 9 января текущего года совершил еще одно хищение. Он проник на территорию административного здания станции Екатеринбург–Пассажирский, где стащил из кабинета кожаную сумку с деньгами, ключами и документами, - добавили в ведомстве.

В итоге ущерб от его действий составил больше 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».