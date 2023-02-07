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НовостиОбщество7 февраля 2023 13:56

В Екатеринбурге открылся пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

До конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
До конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости

До конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Известно, что до конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости.

- Сейчас в Турцию съезжаются команды спасателей со всего мира. Екатеринбург тоже не остался в стороне. Житель города инициировал сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, - говорится в сообщении Telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга».

Напомним, вторые сутки пошли после одного из сильнейших землетрясений, с которыми столкнулась Турция. К настоящему моменту количество погибших дошло до 3432, а пострадавших - до 21 103. В стране объявлен многодневный траур. Идут спасательные работы в населенных пунктах, сильнее всего пострадавших от землетрясения. Это провинция Кахраманмараш и город Газиантеп.

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