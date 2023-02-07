До конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открылся пункт сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Известно, что до конца этой недели каждый желающий может принести туда вещи первой необходимости.

- Сейчас в Турцию съезжаются команды спасателей со всего мира. Екатеринбург тоже не остался в стороне. Житель города инициировал сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших, - говорится в сообщении Telegram-канала «Международные связи Екатеринбурга».

Напомним, вторые сутки пошли после одного из сильнейших землетрясений, с которыми столкнулась Турция. К настоящему моменту количество погибших дошло до 3432, а пострадавших - до 21 103. В стране объявлен многодневный траур. Идут спасательные работы в населенных пунктах, сильнее всего пострадавших от землетрясения. Это провинция Кахраманмараш и город Газиантеп.

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