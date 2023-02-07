Мишустин выделил Ямалу 85 миллионов на комфортную среду

Деньги позволят региону привлечь туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 85 миллионов рублей на создание комфортной городской среды в населенных пунктах Ямала. Денег хватит почти на все муниципалитеты Ямала.

Власти региона уверены, что исторические, экологические и культурные аспекты территорий, которые благоустроят, помогут привлечь на них туристов, так как станут визитными карточками региона. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Новые пространства обустроят на берегу реки Обь, где появится визит-центр с многофункциональным залом для проведения мероприятий различного формата, а также воссозданное жертвенное место хантов. Все это будет в этнографическом парке «Коми-деревня» в городе Лабытнанги.

На эти же деньги построят игровые площадки и новую автомобильную дороги в окрестностях парка.