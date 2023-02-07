В Нижнем Тагиле мэрия запретила возвращать отловленных собак во дворы и в парки

Согласно документу, стерилизованных неагрессивных собак нельзя отпускать на площади, парки, улицы и другие общественные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мэрия запретила возвращать после отлова животных без владельцев. Согласно документу, который был подписан Владиславом Пинаевым, стерилизованных неагрессивных собак нельзя отпускать на площади, парки, улицы и другие общественные места.

Также, по данным издания TagilCity.ru, под запрет попали и спортивные площадки, дворы у многоквартирных домов. Кроме того, запрещено оставлять животных на территориях школ, детских садов и больниц.

Ответственными за это назначены начальник Управления горхозяйства Андрей Лебедев и его заместитель Игорь Комаров.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на отлов бродячих собак в первой половине 2023 года выделят четыре миллиона рублей. По данным конкурсной документации, победитель аукциона также должен будет лечить, вакцинировать, маркировать, стерилизовать и содержать бездомных животных.