Компания «Аэрофлот» отказалась присвоить самолету имя уральского писателя Крапивина

Представители виаперевозчика заявили, что на данный момент у них нет безымянных лайнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» отказалась присвоить самолету имя уральского писателя Владислава Крапивина. Представители авиаперевозчика заявили, что на данный момент у них нет свободного судна, которое не названо в честь кого-то из выдающихся соотечественников.

Ранее с инициативой увековечить имя Владислава Крапивина выступил свердловский депутат Андрей Альшевских и рассказал об этом в своем Telegram-канале.

- После того как нацперевозчик подписал соглашение с «Объединенной авиастроительной корпорацией» на поставки существенной партии отечественных машин, я продублировал свое письмо. Отказываться от инициативы не намерен, - написал Андрей Альшевских.

При этом в компании отметили, что после начала поставок отечественных самолет ПАО «Аэрофлот» готово рассмотреть вопрос о присвоении имени Владислава Петровича Крапивина при получении обращения.