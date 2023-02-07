В детском саду Арамиля родители пожаловались на повара, мешавшего макароны руками

Видеоролик, появившийся в родительских чатах, вызвал споры из-за методов работы сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском саду № 2 «Радуга» в Арамили разгорелся скандал из-за повара, который перемешивал макароны голыми руками. Видеоролик, появившийся в родительских чатах, вызвал споры из-за методов работы сотрудника.

- Это возмутительно. Есть же приборы. Зачем мешать голыми руками. Неизвестно, чистые они или нет. Это необходимо делать ложкой или специальной лопаткой. А еще желательно, чтобы он работал в перчатках, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница Алина (имя изменено по просьбе героя – прим. ред).

Теперь родители намерены подать жалобу в региональный Роспотребнадзор. На момент публикации связаться с детским садом «Радуга» не удалось.

Кстати, в январе в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме студенты пожаловались на одного из поваров в столовой. Учащихся возмутило, что сотрудник сделал салат из свеклы, которую уронил на пол. Тертую свеклу он собрал руками прямо с кафеля.

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