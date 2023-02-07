На Урале задержали бандитов, ограбивших десяток магазинов бытовой электротехники

Преступники приезжали в торговые центры Ирбита, Первоуральска, Среднеуральска, Туринска, Сухого Лога и Екатеринбурга. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

На Урале задержали банду, на счету которых десяток ограблений магазинов бытовой электротехники. Злоумышленники действовали с 2021 года, за это время ущерб от их действий превысил пять миллионов рублей.

Преступники приезжали в торговые центры Ирбита, Первоуральска, Среднеуральска, Туринска, Сухого Лога и Екатеринбурга. В основном их интересовали смартфоны, планшеты, ноутбуки и моноблоки.

- В ходе реализации оперативной информации удалось задержать шестерых подозреваемых, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, и еще двух граждан, уроженцев одной из бывших союзных республик, - отметил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как правило, налетчики использовали для краж отечественную «девятку», ее уже арестовали.

- Всем фигурантам уголовного дела вменяется «Кража». Мерой пресечения для пятерых избрана в виде подписки о невыезде, еще трое помещены в сизо №1 Екатеринбурга. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы, - добавил полковник Горелых.

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