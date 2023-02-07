В усадьбе Шумкова воссоздают лепнину: «Атомстройкомплекс» выполняет внутреннюю отделку исторического здания

После обновления в усадьбе Шумкова откроется многофункциональный культурный цент. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

После обновления в усадьбе откроется многофункциональный культурный центр, который включит возможности как для физического, так и духовного развития человека.

Сейчас в усадьбе Шумкова проходят внутренние отделочные работы. Она была построена в 1840 году и стала одним из первых каменных зданий в Екатеринбурге. Дом появился в эпоху классицизма и выполнен в имперском стиле. Задача строителей – воссоздать торжественный интерьер XIX века. Над изготовлением лепнины работают одни из лучших в Екатеринбурге художники-скульпторы, которые в том числе участвовали в реконструкции дома Севастьянова. Ажурные узоры из гипса воссоздают по специальному проекту. Закончить работы планируется в конце февраля – начале марта. На втором этаже комплекса отделочные работы уже полностью завершены, установлено оборудование медицинского центра.

Внутренние отделочные работы в усадьбе Шумкова. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Параллельно ведётся рабоа над проектом реконструкции дома Шмидена – в нем планируется разместить выставочное пространство и творческие студии. Оба здания объединят крытой галереей. Функционал объединенного пространства планируют сделать максимально гибким – чтобы в новом центре можно было проводить киносеансы, мини-концерты, организовывать работу танцевальных и иных кружков, проводить выставки. «Атомстройкомплекс» планирует использовать площадку в том числе и для реализации корпоративных проектов.