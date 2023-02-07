В Екатеринбурге поменяют правила застройки ради строительства отеля

На территории термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе появится новый трехзвездочный отель Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Екатеринбурга начались общественные обсуждения по изменениям в Правила землепользования и застройки для строительства отеля на Уктусе рядом с термальным комплексом «Баден-Баден»

В мэрии объяснили, что земельный участок с кадастровым номером ранее был предоставлен областными структурами для размещения многофункционального комплекса общественного назначения. И на этом земельном участке это было разрешено. Затем собственник земли собрался строить гостевые дома, банный комплекс и объекты гостиничного обслуживания. В этом случае же застройка оказалась невозможна.

- При площади земельного участка 3 988 квадратных метров и предельных параметрах, установленных для зоны, в которую попадает участок, а именно коэффициенте строительного использования, равного единице, и максимальном проценте застройки не более 40 %, подобные намерения застройщика не могут быть реализованы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Также в администрации отметили, что Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, учитывая, что участок изначально предполагался для использования в рекреационных целях с возможностью размещения объектов капитального строительства, посчитала допустимым повышение коэффициента строительного использования.

Напомним, ранее мы писали, что на территории термального комплекса «Баден-Баден» на Уктусе появится новый трехзвездочный отель. Известно, что строительство пятиэтажного гостиничного здания будет финансировать Сбербанк. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было подписано по время международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

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